Kylian Mbappe: ‘Cavani’nin faul videosunu Neymar’a yolladım, sadece güldü’

SKOR DIŞ HABERLER / Paris Saint Germain’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Brezilya-Uruguay karşılaşmasında Neymar ve Edinson Cavani arasında yaşanan bir pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında yapılan hazırlık maçının son anlarında Edinson Cavani’nin müdahalesiyle yerde kalan Neymar acı içinde kıvrandı. Maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırılan Uruguay’ın golcüsü Cavani ise sert itirazlarda bulunurken PSG’den takım arkadaşı Neymar ile de sözlü atışma yaşadı.

Konu hakkında açıklama yapan PSG’nin 19 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe, “Cavani’nin faul videosunu WhatsApp’tan Neymar’a yolladım ve buna sadece güldü. Gerçekten bunda bir şey yok. Ülkeleri için savaşıyorlar ve bu durum PSG için bir araya geldiklerinde sarılmalarını engellemeyecektir” ifadelerini kullandı.

Brezilya’nın 1-0 kazandığı ‘dostluk’ maçında toplamda 8 sarı kart gösterilirken karşılaşma sonunda açıklama yapan Cavani, “İki Güney Amerika takımı karşı karşıya geliyor ve haliyle biraz sert geçmesi normal. Bence iyi bir maç oldu” dedi.

Neymar ile arasında yaşanan olaya değinen tecrübeli golcü, “Futbolda ‘dostluk’ maçı olmaz. Bazen gerilimler olabilir, sıcak anlar yaşanabilir ama maçtan sonra, oyun bittiğinde saha dışında barış ve sükunet vardır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Neymar ise Cavani ile arasında yaşanan pozisyonla ilgili olarak “Cavani bana bir şey demedi. Eğer söylediyse de ben duymadım” yorumunda bulundu.

Fransa’da PSG forması giyen Neymar ve Cavani, 2017 yılında oynadıkları Lyon karşılaşmasında kazanılan penaltı vuruşunu kimin vuracağı konusunda saha içinde tartışma yaşamış ve bu konu dünya gündemine oturmuştu.

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