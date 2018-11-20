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NBA

Kevin Durant’ten taraftara küfürlü tepki! Çıldırtan ‘top kek’ tezahüratı

NBA'de Golden State Warriors forması giyen Kevin Durant, kendisine "top kek" diye bağıran Dallas Mavericks taraftarının üzerine yürüdü ve küfretti. Videoda, yıldız basketbolcunun taraftara "S..... maçını izle ve s..... çeneni kapat" ifadelerini kullandığı duyuldu.

20 Kasım 2018 12:53

SKOR DIŞ HABERLER / NBA takımlarından Golden State Warriors forması giyen Kevin Durant, Dallas Mavericks karşılaşmasında kendisine laf atan taraftara küfür etti.

Maçın ilk çeyreğinde pota arkasında oturan bir taraftarın kendisine “top kek” diye bağırdığını duyan Durant adeta çileden çıktı.

Videoda sinirlerine hakim olamadığı görülen Durant’in taraftara “S….. maçını izle ve s…… çeneni kapat” dediği duyuluyor.

Oklahoma City Thunder taraftarları, 8 yılın ardından kulüpten ayrılarak Golden State Warriors’a transfer olan Kevin Durant’e “top kek” tezahüratları yaparak alay ediyor.

“Durant” isminin yazdığı formalarının üzerine “Top kek” yazan Oklahoma taraftarlarının bu hareketi, Durant karşıtı olan bütün takım taraftarları tarafından kullanılmaya başlandı.

30 yaşındaki oyuncunun, top keki çok sevdiği için Oklahoma City Thunder’da forma giyerken takım arkadaşları arasındaki lakabının “top kek” olduğu biliniyor.

Son güncelleme 12:55 | 20 Kasım 2018
Dallas Mavericks Golden State Warriors Kevin Durant
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