Kevin Durant’ten taraftara küfürlü tepki! Çıldırtan ‘top kek’ tezahüratı

SKOR DIŞ HABERLER / NBA takımlarından Golden State Warriors forması giyen Kevin Durant, Dallas Mavericks karşılaşmasında kendisine laf atan taraftara küfür etti.

Maçın ilk çeyreğinde pota arkasında oturan bir taraftarın kendisine “top kek” diye bağırdığını duyan Durant adeta çileden çıktı.

Videoda sinirlerine hakim olamadığı görülen Durant’in taraftara “S….. maçını izle ve s…… çeneni kapat” dediği duyuluyor.

Oklahoma City Thunder taraftarları, 8 yılın ardından kulüpten ayrılarak Golden State Warriors’a transfer olan Kevin Durant’e “top kek” tezahüratları yaparak alay ediyor.

“Durant” isminin yazdığı formalarının üzerine “Top kek” yazan Oklahoma taraftarlarının bu hareketi, Durant karşıtı olan bütün takım taraftarları tarafından kullanılmaya başlandı.

30 yaşındaki oyuncunun, top keki çok sevdiği için Oklahoma City Thunder’da forma giyerken takım arkadaşları arasındaki lakabının “top kek” olduğu biliniyor.