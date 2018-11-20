Kayserispor’dan şartlı izin: Beşiktaş bizimle anlaşmak zorunda

Spor Toto Süper Lig’de 12. haftayı 12 puanla geride bırakan Kayserispor’da gündem Bernard Mensah oldu. Atletico Madrid takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Ganalı futbolcunun Beşiktaş’a gitmesi gündemde… Beşiktaş’ın, İspanyol kulübü ile görüşerek Bernard Mensah’ın bonservisini aldığı yönündeki haberler üzerine Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Ganalı futbolcuya şartlı izin verebileceklerini söyledi.

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Bernard Mensah ile sezon sonuna kadar sözleşmeleri bulunduğunu ve bu sözleşmeye sonuna kadar sadık kalmayı tercih ettiklerini söyleyen Başkan Erol Bedir, “Mensah’ın devre arası transferi için Beşiktaş kulübü bizimle görüşmek ve anlaşmak zorunda. Bu noktada bize gelecek teklif, teknik heyetimizin raporu, futbolcunun gitmeyi isteyip istememesi ile ilgili kararı ve yönetim kurulumuzun kararı önemli. Eğer bu olgular pozitif olursa Mensah gidebilir. Aksi taktirde futbolcumuz bizden memnun. Biz de Mensah’tan memnunuz” ifadelerinde bulundu.