İrlanda’da skandal olay! Otoparkta sıkıştırdıkları hakemi öldüresiye dövdüler

SKOR DIŞ HABERLER İrlanda Amatör Ligi’nde Mullingar Town takımında forma giyen üç futbolcu ve bir taraftar, maçlarını yöneten hakeme otoparkta saldırdı. Hakem Daniel Sweeney’yi öldüresiye döven dört kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Daniel Sweeney’yi dövdükten sonra otoparkta bırakan gözü dönmüş kişilerin yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu belirten , Mullingar Town Kulübü Başkanı Martin Moore, derin üzüntü içinde olduklarını söyledi.

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“Bu gün kulübümüz ve tüm spor camiası adına ömür boyu kara gün olarak hatırlanacaktır” diyen Martin Moore, Daniel Sweeney’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten Martin Moore, Daniel Sweeney ve ailesinden özür diledi. Çenesi kırılan ve yüzünde ciddi hasar meydana gelen hakem Daniel Sweeney, hastanede ameliyat olduktan sonra taburcu edildi. Hastaneden yapılan açıklamada Daniel Sweeney’in yeniden hakemlik yapabilmesinin altı ile sekiz haftayı bulabileceği belirtildi.

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İrlanda Leinster Senior Lig maçında St Mochta’s ve Crumlin United arasında oynanacak maçın bilet gelirlerinin hakem Daniel Sweeney’e verilmesi önerildi. Mullingar Town Kulübü de Daniel Sweeney için bağış topladı. Her iki teklifi de kabul etmeyen hakem Daniel Sweeney, paranın Dublin’de bulunan Crumlin Çocuk Hastanesi’ne bağışlanmasını istedi.