Fenerbahçe’nin gözü Oğuzhan Özyakup’ta… Transferde Beşiktaş’a takas önerilecek

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gayrı resmi kanallarla konuşulan Ozan Tufan-Tolgay Arslan takası yeni bir boyut kazandı. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre sarı-lacivertliler, önceliği ezeli rakibinin kaptanı Oğuzhan Özyakup'a verdi. Fenerbahçe yönetiminde Ozan Tufan'ın genç yaşı ve yüksek potansiyeli nedeniyle Oğuzhan Özyakup'a denk olduğu görüşü ağırlık kazandı.

Ali Koç: En kötü senaryoyu yaz deselerdi aklımdan bu geçmezdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Kulübümüzde pek çok şeyi yeniden yapılandırmaya çalışırken futbol takımımızın bize yarattığı sonuçlar ve neticesindeki mutsuzluk, üzüntü engeliyle karşılaştık. Ama inanıyorum ki sonucu güzel olacak' diye konuştu İlgili Haberi Oku

Devre arasında takas konuşmaları ‘resmen' başladığında Fenerbahçe, Ozan Tufan'a karşılık Oğuzhan Özyakup'u isteyecek. Fenerbahçe’nin bakış açısına göre Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup’u bırakmaz ve pazarlıkları Tolgay Arslan üzerinden sürdürürse transferin şartları da değişecek. Bu durumda Fenerbahçe taleplerini arttıracak.