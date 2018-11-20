Fenerbahçe’de ayrılık! Frozen veda etti

1907 Fenerbahçe Espor takımının dünyaca ünlü League Of Legends (LOG) orta koridor oyuncusu Frozen lakaplı Tae-il Kim, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı. 1907 Fenerbahçe Espor ile olan sözleşmesi sona eren Frozen, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Frozen açıklamasına “Ali Koç, Sina Afra, Emre Aksoy, Anıl Şaşma, Pades, Thaldrin, Padden, Zergsting, Waena, Only35, Japone’a ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum!” ifadelerini kullandı.

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İşte Frozen’ın sosyal medya hesabından yaptığı veda açıklaması: