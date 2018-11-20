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Fenerbahçe’de ayrılık! Frozen veda etti
E-spor

Fenerbahçe’de ayrılık! Frozen veda etti

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü League of Legends oyuncusu Frozen (Tae-il Kim), takımdan ayrıldığını açıkladı.

20 Kasım 2018 13:33

1907 Fenerbahçe Espor takımının dünyaca ünlü League Of Legends (LOG) orta koridor oyuncusu Frozen lakaplı Tae-il Kim, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı. 1907 Fenerbahçe Espor ile olan sözleşmesi sona eren Frozen, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Frozen açıklamasına “Ali Koç, Sina Afra, Emre Aksoy, Anıl Şaşma, Pades, Thaldrin, Padden, Zergsting, Waena, Only35, Japone’a ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum!” ifadelerini kullandı.

20 Kasım 2018 Fenerbahçe`ye yeni sponsor Fenerbahçe Spor Kulübü, ünlü giyim markası 'Damat' ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. İlgili Haberi Oku

İşte Frozen’ın sosyal medya hesabından yaptığı veda açıklaması:

Son güncelleme 13:33 | 20 Kasım 2018
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