Fatih Terim’in büyük sıkıntısı… Galatasaray’da ilk 11 zor çıkıyor

Mesut YILDIRIM / ÖZEL HABER Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan, Fenerbahçe derbisinin ardından 3 oyuncusu da ceza alan Galatasaray'ın Konyaspor maçına çıkacak futbolcusu neredeyse kalmadı! Son olarak Belhanda'dan kötü haber geldi. Fas'ın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan, ilk kontrollerinde durumu iyi gibi gözüken orta saha oyuncusunun sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık belirlendi.

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En az 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Belhanda devreyi kapattı. Milli arada U21 ile oynanan antrenman maçında sakatlanan Sinan Gümüş de sarı-kırmızılıların kayıpları arasında. İsveç maçı öncesi ısınırken sakatlanan Serdar Aziz ve Ümit Milli kadrodan çıkarılan Ozan'ın durumu belirsiz. Eren, Nagatomo ve Emre'nin tedavileri devam ediyor. Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye cezalı. Teknik ekibin elinde sahaya süreceği 11 kaldı. Cuma günkü Konyaspor maçında cezalı Fatih Terim'in olmayacağı yedek kulübesi, U19 ve U21 oyuncuları ile takviye edilecek.

SİSTEM ALTÜST

Sakat ve cezalılar, cuma günkü Konyaspor maçı öncesi Fatih Terim'in elini kolunu bağladı. Sahaya çıkacak 11'in hücum hattı, mevkilerine çok alışık olmayan isimlerden oluşacak. Feghouli'nin 10 numaraya geçmesi beklenirken, kanatlarda Muğdat ve Yunus'un, forvette ise Onyekuru'nun yer alması muhtemel. Onyekuru kanada, Muğdat forvete çekilebilir. Tek sorunsuz bölge, Nagatomo'nun yokluğuna rağmen iki bek ve kale gibi görünüyor.