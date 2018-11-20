Eljif Elmas’lı Makedonya C Ligi’ne yükseldi

UEFA Uluslar Ligi D Ligi maçında Makedonya, sahasında Cebelitarık ile karşılaştı. Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Makedonya, puanını 15 yaparak C Ligi’ne yükseldi. Makedonya’da Fenerbahçe’de forma giyen Eljif Elmas, ilk 11’de başladığı maçta 73 dakika sahada kaldı. Başarılı bir oyun ortaya koyan Eljif Elmas, 73. dakikada yerini Arjan Ademi’ye bıraktı.

UEFA Uluslar Ligi`den gecenin sonuçları... Yedi gollü müthiş maç! Belçika karşısında İsviçre`den yarı finale geri dönüş UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan oynanan 7 maçla devam etti. Gecenin en heyecanlı maçında Belçika'yı konuk eden İsviçre, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanmayı bildi. Bu sonuçla grupta liderliğe yükselen İsviçre UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde yarı finale adını yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın ilk yarısı 27. dakikada Enis Bardhi’nin attığı golle 1-0 Makedonya’nın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda vites arttıran Makedonya, 67. dakikada Nestorovski ile farkı ikiye çıkardı. 80. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Nestorovski, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı. 90. dakikada Trajkovski’nin golü skoru belirledi.