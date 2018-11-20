Devlet Bahçeli, Roma – Real Madrid maçına davet edildi

Cengiz Ünder’in forma giydiği Roma’da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi maça davet etti.

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder’i desteklemek istediğini belirtti. Bu önemli mücadeleye ayrıca Rafael Nadal ve Antonio Banderas da davet edildi. Monaco`da Thierry Henry`nin performansı hayal kırıklığı yarattı! Fransa ekibi Monaco ile yaşadığı ilk teknik direktörlük deneyimine iyi başlangıç yapamayan Fransız Thierry Henry, teknik adamlık deneyimlerinde bekleneni veremeyen yıldız futbolcuları hatırlattı İlgili Haberi Oku