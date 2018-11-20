CANLI YAYIN: Türkiye Ukrayna maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın…

Türkiye, Shevchenko yönetimindeki Ukrayna’yı Antalya’da ağırlıyor. Hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Lucescu yönetiminde 17. kez sahaya çıkacak Milli Takım, geride kalan 17 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı. Ukrayna karşısında galip gelerek Uluslar Ligi’nde yaşadığı üzüntüyü unutmak isteyen Türkiye A Milli Takım sahaya genç isimlerle çıkacak. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için ise, Türkiye Ukrayna canlı maç izle bağlantısı aşağıda yer alıyor…

TÜRKİYE UKRAYNA CANLI İZLE

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye hazırlık müsabakası kapsamında Antalya Stadyumu’nda Ukrayna’yı ağırlayacak. 20 Kasım Salı günü saat 20.30’da oynanacak olan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE UKRAYNA İLK 11

Türkiye: Sinan, Mert Müldür, Kaan, Çağlar, Ömer, İrfan, Okay, Cengiz, Oğuzhan, Yunus, Enes.

Ukrayna: Boyko, Kryvtsov, Burda, Matviyenko, Stepanenko, Karavayev, Malinovsk, Zinchenko, Konoplyanka, Tsygankov, Boryachuk

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LUCESCU'DA HAKAN BALTA GAFI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Ukrayna maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında söylediği sözler sosyal medyanın diline düştü.

İsveç’e 1-0 yenilerek UEFA Uluslar Ligi’nde küme düşen A Milli Futbol Takımı eleştiri oklarının hedefi olurken teknik direktör Mircea Lucescu ise kendisini savunurken büyük bir gafa imza attı.

Deneyimli futbolcuların kendi takımlarında şans bulamadığından yakınan Rumen çalıştırıcı, sezon başında futbolu bırakan Hakan Balta ve herhangi bir kulüpte forma giymeyen Volkan Şen örneklerini verince sosyal medyada tepkileri topladı.

İşte Mircea Lucescu’nun olay yaratan açıklamaları;

“Milli Takıma gelen gençlerin hepsi burayı sevdiği için geliyor. Sevmeseler gelmezlerdi. Burada bir zorunluluk, kontrat yok. Buraya gelmek bir prestij. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Türk Milli Takımı’nda daha önce oynayan, Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şu anda ortada yok. Ozan Tufan kendi takımında artık oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak… Hakan Balta. Çok iyi oyuncular vardı ama kendi takımlarında oynamıyorlar artık.”