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CANLI YAYIN: Fenerbahçe Darüşşafaka Tekfen canlı izle! Euroleague’de Türk derbisi…
Euroleague

CANLI YAYIN: Fenerbahçe Darüşşafaka Tekfen canlı izle! Euroleague’de Türk derbisi…

Euroleague iki Türk takımın mücadelesine sahne olacak. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Fenerbahçe, henüz istediği çıkışı sergileyemeyen Darüşşafaka karşısına çıkacak. İki takım da Euroleague maçında galibiyetle ayrılmak istiyor. Bein Sports kanalında yayınlanacak karşılaşma için haberimizin içerisinde "Fenerbahçe Darüşşafaka canlı yayın" bağlantısı bulunuyor.

20 Kasım 2018 20:24

Fenerbahçe Darüşşafaka Euroleague’de 8. maçlarını birbirlerine karşı oynayacak. İki temsilcimizin galibiyet için mücadele edeceği maçta Turnuvaya şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe kazanarak liderlik şansını sürdürmek isterken, bu sezon Avrupa’da iyi bir performans göstermeyen Darüşşafak Tekfen de güçlü rakibi karşısında kazanmak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Darüşşafaka maçı canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

FENERBAHÇE DARÜŞŞAFA CANLI İZLE

FENERBAHÇE DARÜŞŞAFAKA TEKFEN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

THY Avrupa Ligi 8. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen’i sahasında ağırlayacak. 20 Kasım Salı günü saat 21.00’da canlı yayınlanacak olan karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE 300. GALİBİYET İÇİN ÇIKACAK

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 300. galibiyetini almak için bugün THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen'le karşılaşacak.

Son güncelleme 20:52 | 20 Kasım 2018
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