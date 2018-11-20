CANLI YAYIN: Anadolu Efes Maccabi FOX maçı canlı izle! Euroleague’de zorlu mücadele…

Euroleague’de heyecan Anadolu Efes Maccabi FOX maçı ile devam ediyor. Turnuvada oynadığı son maçta Panathinaikos’u yenmeyi başaran Efes, bu sezon gösterdiği iyi performansı İsrail’in güçlü takımı Maccabi karşısında da göstermek istiyor. Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. İşte, Efes Maccabi basket maçı canlı yayını…

ANADOLU EFES MACCABİ CANLI İZLE

ANADOLU EFES MACCABİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında bu akşam İsrail’in Maccabi FOX ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports HD 4 ile beIN Sports Haber’den naklen yayınlanacak.