Can Öncü tarihe geçen zaferini anlattı: Çılgınlık!

Motosiklet yarışlarının zirvesi MotoGP'nin iki alt kategorisi Moto3'te (125 cc) en genç yarışan ve ilk yarışında birinciliğe ulaşan pilot olarak tarihe geçen Can Öncü, tarihi başarısını anlattı. İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde yapılan sezonun son yarışına, Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nı kazandığı için özel davetle (wild card) katılan 15 yaşındaki sporcumuz “İnanılmazdı. En iyi takımdayım. Bu başarıyı gelecek sezon da tekrarlamak istiyorum. İyi bir çıkış yaptım. Sonrasında da iyi bir ritim yakaladım. İyi hislerim vardı. Marco Bezzecchi ve Tony Arbolino'nun düştüklerini görünce de iddialı olmaya karar verdim. İyi bir avantaj yakaladım. Son tur tam bir çılgınlıktı ama benim için mükemmel sonuçlandı” yorumunu yaptı. Finlandiya kökenli Red Bull KTM Ajo takımı adına piste çıkan Can'ın, birkaç yıl içinde Moto2'ye, daha sonra da en üst kategori olan, en iyilerin yarıştığı MotoGP'ye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yağmurun damga vurduğu Valencia`da zafer Dovizioso`nun MotoGP'de sezonun 19. ayağı Valencia Grand Prix'sini, Ducati takımından Dovizioso kazandı. Yağmurun damga vurduğu mücadelede birçok isim yarış dışı kaldı. İlgili Haberi Oku

EVDE 6 DİL KONUŞULUYOR

Can Öncü 26 Temmuz 2003 doğumlu. Deniz adında ikiz kardeşi var. Baba Önder Öncü. Alman aksanıyla Türkçe konuşuyor. 59 yaşında. İkizlere henüz 2.5 yaşındayken ilk tekerlekli araçlarını verdi. Daha sonra Alanya civarındaki 30 kilometrelik parkurda anne ve babalarıyla üç tekerlekli bisikletlerine bindiler. Anne Norveçli. Evde Türkçe, İngilizce, Almanca, Norveççe, İsveççe ve Danca konuşuluyor! Can, ilk yarışına 2011'de çıktı. Kolunu kıran Deniz ise aynı yıl iki yarış sonra ona katılabildi. Süpermoto serisinde Uşak ve Sakarya'da yarıştılar.