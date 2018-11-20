Böyle anlaşma görülmedi! Dünya devi hem futbolcuyu hem de babasını transfer etmiş

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig’in dev kulübü Chelsea’nin, 2012 yılında gerçekleştirdiği Andreas Christensen transferinde kurallara aykırı bir anlaşma yaptığı öğrenildi. Premier Lig ekiplerinin araştırılmasını istediği transferin gerçekleştiği gün, Andreas Christensen’in babası Sten Christensen’in de Chelsea takımında gözlemci olarak işe başladığı ortaya çıktı. 2012 yılında Chelsea ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Andreas Christensen’in babasına toplam 656 bin 640 pound (Yaklaşık 4.5 milyon TL) ödeme yapılacağı belirlendi.

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Bröndby altyapısında oynarken dikkatleri üzerine çeken Andreas Christensen’i takıma katmak için girişimlere başlayan Chelsea, 1 Temmuz 2012 tarihinde bedelsiz olarak genç futbolcuyu kadrosuna kattı. O dönemde 16 yaşında olan Andreas Christensen’in ailesini de ikna etmek zorunda olan Chelsea yönetiminin, şaşırtıcı bir anlaşmaya imza attığı gün yüzüne çıktı. Football Leaks belgelerine göre Andreas Christensen transferinde Manchester City ile yarışan Chelsea, genç futbolcunun babası Sten Christensen’e para teklif etti. Sten Christensen, aylık 11 bin 400 pound (78 bin 500 TL) ile Chelsea’de gözlemci olarak göreve başladı. Danimarka’daki ‘Politiken’ isimli televizyon programı ise Chelsea’de işe başlayan Sten Christensen’in, aynı zamanda Bröndby’da kaleci antrenörlüğü işine de devam ettiğini ortaya çıkardı.

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Bu gelişmenin ardından Premier Lig ekipleri, Andreas Christensen transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma talep etti. İngiltere’de 18 yaşın altındaki futbolcuların transferinde aileye para ödenmesinin yasak olduğunun altını çizen Premier Lig ekipleri, Chelsea’ye ceza verilmesini talep etti. Premier Lig sözcücü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Eğer kurallarımızı hiçe sayan bir durum varsa, bunu soruşturarak gerekli cezayı veririz. Bu süreç gizlidir ve yaptırım kararı almadığımız sürece konu ile ilgili detaylı açıklama yapmam yasaktır” ifadelerini kullandı.

Eğer Chelsea kulübü Andreas Christensen transferinde hatalı bulunursa, transfer yapma yasağı cezası ile karşı karşıya kalacak.