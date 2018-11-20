Türk gecesi! Fenerbahçe Darüşşafaka Tekfen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Euroleague 8. hafta maçları iki güçlü Türkiye temsilcisinin karşı karşıya geldiği basket maçına sahne olacak. Avrupa’da şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Darüşşafaka’yı sahasında devirerek liderlik şansını devam ettirmek istiyor. Büyük hedeflerle başlamasına rağmen hayal kırıklılığı yaşayan Darüşşaka ise kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE DARÜŞŞAFAKA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 8. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen’i sahasında ağırlayacak. 20 Kasım Salı günü saat 21.00’da canlı yayınlanacak olan karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE 300. GALİBİYET İÇİN ÇIKACAK

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 300. galibiyetini almak için bugün THY Avrupa Ligi’nde Darüşşafaka Tekfen’le karşılaşacak.

YÜZDE 77 GALİBİYET ORANI

Fenerbahçe, Obradovic’le yüzde 77 galibiyet oranı yakaladı.

Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda toplam 387 maça çıktı.

Toplam 299 galibiyetle yüzde 77 gibi önemli bir kazanma oranı yakalayan Obradovic’ib takımı, bu sürede 88 defa da yenilgi aldı.

OBRADOVİC’LE 9 KUPA

Fenerbahçe, başantrenörü Obradovic’le 5 yılda 9 kupa elde etti.

Obradovic’i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4’ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sürede Obradovic’le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017’de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.