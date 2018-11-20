Arjantin’de facia geliyorum dedi! Deplasman tribününe el bombası…

SKOR DIŞ HABERLER / Arjantin Premier C Ligi takımlarından Atletico Ituzaingo ve Deportivo Merlo arasında oynanan maç öncesinde, deplasman taraftarlarının olduğu bölümde el bombası bulunduğu açıklandı.

Maç öncesinde standart güvenlik taramasını yapan görevliler, Deportivo Merlo takımı taraftarlarının yer alacağı tribünde el bombası düzeneğine rastladı.

10 yıl sonra ilk kez deplasmana gelecek olan yaklaşık 1000 Merlo taraftarının stada gelmesinden kısa süre önce bölgeye bomba uzmanları gönderildi.

Olay yerini güvenlik kordonuna alan Buenes Aires polisi, bölge tehlikeden arındırılıınca karşılaşmanın oynanmasına izin verdi.

Arjantin’in yerel derbilerinden sayılan maç 0-0’lık beraberlikle sona ererken taraftarlar arasında ise herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

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