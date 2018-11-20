SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ankara'da rehine krizi! Çok sayıda polis sevk edildi
Ankaragücü’nden Beşiktaş’a gönderme
MKE Ankaragücü

Ankaragücü’nden Beşiktaş’a gönderme

Sezonun flaş ekiplerinden Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi deplasman tribününün bilet fiyatını 1 TL olarak açıkladı.

20 Kasım 2018 00:20

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri bugün satışa sunuldu. Kulüpten ilk olarak “Beşiktaş Jimnastik Kulübü biletleri satışa sunuluyor” açıklaması yapıldı hemen ardından yapılan ikinci açıklamada ise “Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü maçının deplasman tribünü bilet fiyatı Yönetim Kurulu’muz tarafından 1 TL olarak belirlenmiştir” denildi. Kulübün aldığı bu karar sosyal medyada hızla yayılırken, Ankaragücü taraftarından yoğun ilgi gördü. Öte yandan 2012 yılının Kasım ayında Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, Beşiktaş taraftarı, o dönemde ekonomik açıdan zor günler geçiren Ankaragücü takımı oyuncularına 1 lira atmıştı. Maç öncesinde ise iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı. 18 Kasım 2018 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman`dan Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu`ya destek İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:45 | 20 Kasım 2018
beşiktaş MKE Ankaragücü spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç