Ali Koç: En kötü senaryoyu yaz deselerdi aklımdan bu geçmezdi

İRFAN YİRMİBEŞ – SÖZCÜ / Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç futbol takımının düzeleceğini, bundan hiç şüphe duymadığını belirterek, sarı lacivertli kulübün geleceğinin aydınlık olduğunu vurguladı. Kulüp başkanı Ali Koç, önceki gün yapılan 2018 dernekler toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. “Futbol takımı için bu kadar kötü bir senaryo aklımdan geçmezdi” diyen başkan Koç, “Ağustos başında her birimize bir kağıt verselerdi futbol takımı için kafanızdaki en kötü senaryoyu yazın diye aklınızdan böyle bir şey geçmezdi. Benim aklımdan geçmezdi. Büyük bir yolculuğa çıktık, kulübümüzde pek çok şeyi yeniden yapılandırmaya çalışırken futbol takımımızın bize yarattığı sonuçlar ve neticesindeki mutsuzluk, üzüntü engeliyle karşılaştık. Ama inanıyorum ki sonucu güzel olacak, belki de çok güzel bir yolculuğun başlangıcında yaşadığımız sıkıntılar” dedi.

‘FUTBOL TAKIMI DÜZELECEKTİR, F.BAHÇE'NİN GELECEĞİ AYDINLIK’

Futbol takımının düzeleceğine inandığını, Fenerbahçe'nin geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan başkan Koç, “Futbol takımımız düzelecektir, bundan hiç şüphem yok. Kulübümüzde çok çok iyi şeyler yapılıyor. F.Bahçe'nin geleceği aydınlıktır. Fenerbahçe'nin 1-2 sene sonra vizyon misyon yönetim şekli olarak diğer camialardan ne kadar farklı olduğunu hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Bizler için önemli olan F.Bahçe için sürdürebilir başarı yakalaması. F.Bahçe'nin 6 senede en az 3-4 şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapıya kavuşabilmesidir” ifadelerini kullandı.

‘2 DÖNEM KALABİLİRSEK…’

Biz günü kurtarma yaklaşımıyla hareket etmiyoruz, edemeyiz. Edecek lüksümüz de kalmadı. Bir anlayış içinde gidiyoruz, bir vizyonla gidiyoruz. Bunun başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Ama doğru yol budur. Kulübümüz doğru yere rayına oturtana kadar birilerinin acı çekmesi gerekmektedir, biz bu görevi üstümüze aldık. 2 dönem de kalabilirsek de Fenerbahçe'yi dönüşü olmayan bir noktaya sokacağımızdan hiç şüphemiz yok. İnşallah Allah müsaade eder sağlığımız enerjimiz gücümüz yeter F.Bahçe'yi çok daha farklı kulvara çok daha farklı bir kulüp olarak görebiliriz.

‘RADİKAL ÖNLEMLER ALMALIYIZ’

“Kulübün içinde bulunduğu mali durumdan içinde mevcut yöntemlerle çıkamayız” diyen Başkan Koç, “Kulübe çok ciddi bir mali girdi sağladık, borçlandırma yapılandırması yaptık, uzun süreli uygun faizli bir kaynak getirdik, Mart Nisan'dan sonrasını göremiyoruz. Kulübün yarattığı gelir kulübün her sene ihtiyacı olan kaynağı ve ödemesi gereken borcu kesinlikle karşılamıyor. Borcu borçla kapatmaya devam edersek borç sarmalından çıkamayız. Borç sarmalından çıkmak için radikal önlemler almamız gerekiyor” dedi