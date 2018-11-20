A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’dan Hakan Balta gafı!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Ukrayna maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında söylediği sözler sosyal medyanın diline düştü.

İsveç’e 1-0 yenilerek UEFA Uluslar Ligi’nde küme düşen A Milli Futbol Takımı eleştiri oklarının hedefi olurken teknik direktör Mircea Lucescu ise kendisini savunurken büyük bir gafa imza attı.

Deneyimli futbolcuların kendi takımlarında şans bulamadığından yakınan Rumen çalıştırıcı, sezon başında futbolu bırakan Hakan Balta ve herhangi bir kulüpte forma giymeyen Volkan Şen örneklerini verince sosyal medyada tepkileri topladı.

İşte Mircea Lucescu’nun olay yaratan açıklamaları;

“Milli Takıma gelen gençlerin hepsi burayı sevdiği için geliyor. Sevmeseler gelmezlerdi. Burada bir zorunluluk, kontrat yok. Buraya gelmek bir prestij. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Türk Milli Takımı’nda daha önce oynayan, Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şu anda ortada yok. Ozan Tufan kendi takımında artık oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak… Hakan Balta. Çok iyi oyuncular vardı ama kendi takımlarında oynamıyorlar artık.”

Lucescu hocama söyleyin, rakip Ukrayna Milli Takımı’nda da Andriy Shevchenko (!) artık kulüp Takımı’nda sürekli forma giymiyor — Ali Ece (@aliececom) 19 Kasım 2018

Lucescu’nun demecinden sonra Hakan Balta, Ümit Karan, Ergün Penbe, Sergen Yalçın, Tümer Metin, Feyyaz Uçar, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber yeniden futbola dönmeye karar verdi. pic.twitter.com/PhwZPP71Ta — ramazan can (@canramazan37) 19 Kasım 2018

Hakan Balta değil de Tugay Kerimoğlu vardı ama şu an takımda şans bulamıyor…. @TFF_Org Lucescu, şu demeçleri San Marino’yu yönetirken verse kovarlardı yazıklar olsun size! — Senih Yurga (@SenihYurga) 19 Kasım 2018

Hakan Balta’dan bahsedip Hakan Şükür’ü nasıl unutmuş bu Lucescu? — CimbomluBob (@CimbomluBob) 19 Kasım 2018

Lucescu Türk Futbolu ile yakından İlgilendiği çok belli.. Hakan Balta Diyor… Tövbe tövbe — SarıKırmızı AŞK (@GS_Wolki) 19 Kasım 2018