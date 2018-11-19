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Yunus Mallı: ‘Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz’
Milli Takımlar

Yunus Mallı: ‘Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz’

Türkiye A Milli Takım futbolcusu Yunus Mallı, "Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi'nde hedeflerimize ulaşamadık fakat hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var, sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal" dedi.

19 Kasım 2018 21:45

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın salı akşamı Antalya’da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile Yunus Mallı, takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu. Yunus Mallı, maçlarda iyi sonuç alamayınca eleştiri yapılmasının normal olduğunu dile getirdi.

Son maçta mağlup olmak ülke adına kötü olduğunu belirten Mallı, “Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi’nde hedeflerimize ulaşamadık fakat hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal” dedi. 19 Kasım 2018 Mircea Lucescu`dan `istifa` sorusuna flaş yanıt! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:45 | 19 Kasım 2018
türkiye Türkiye A Milli Futbol Takımı ukrayna Yunus Malli
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