UEFA Uluslar Ligi’den gecenin sonuçları… Yedi gollü müthiş maç! Belçika karşısında İsviçre’den yarı finale geri dönüş

SKOR DIŞ HABER UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup maçında İsviçre, Swissporarena’da Belçika’yı konuk etti. Belçika’nın 3 puan gerisinde bulunan İsviçre, 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 5-2 kazanarak liderlik koltuğunu rakibinden devralarak yarı finale yükseldi. İsviçre’de Sefereovic hat-trick yaparak galibiyette önemli bir rol oynarken, diğer goller Rodriguez ve Elvedi’den geldi. Belçika’nın gollerini ise Thorgan Hazard kaydetti.

MAÇ SONUCU | İngiltere 2-1 Hırvatistan | Vida`yı Kane yaktı! UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Grubu son sırada tamamlayan Hırvatistan B Ligi'ne düştü. Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida, 90 dakika sahada kaldı. İlgili Haberi Oku

Belçika’ya yarı finale yükselmesi için beraberliğin yeteceği karşılaşma hızlı başladı. Belçika henüz 2. dakikada Thorgan Hazard’ın golü öne geçti. Thorgan Hazard, 17. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Henüz maçın başlarında iki farklı yenik duruma düşen İsviçre, 26. dakikada penaltıdan Rodriguez’in attığı golle farkı bire indirdi. 31 ve 44. dakikalarda sahneye çıkan Seferovic, Belçika filelerini iki kez sarsarak İsviçre’nin soyunma odasına 3-2 önde girmesini sağladı.

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İsviçre fırtınası ikinci yarı da devam etti. 62. dakikada Elvedi, farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Seferovic, Belçika ağlarını üçüncü kez sarsarak hat-trick yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bu nefes kesen mücadele 5-2 İsviçre’nin galibiyeti ile sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 9 yapan İsviçre, Belçika ile puanını eşitledi. Averajla rakibinin önüne geçen İsviçre, grubu lider olarak tamamladı ve A Ligi’nde Portekiz ve İngiltere’den sonra yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.

DİĞER MAÇLAR

Macaristan, daha önce B Ligi’ne kalmayı garantileyen C Ligi 2’nci Grup lideri Finlandiya’yı 2-0’lık skorla geçti ve 2’nci sırayı elde etti. D Ligi 2’nci Grup’ta San Marino’yu 2-0 yenen Belarus, 14 puanla C Ligi’ne yükselmeyi başardı.

Uluslar Ligi’nin 6’ncı haftası yarın yapılacak 9 maçla devam edecek.

Haftanın önemli karşılaşmasında, A Ligi 1’inci Grup’ta Almanya, Hollanda’yı ağırlayacak.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2’nci Grup: İsviçre-Belçika: 5-2

4’üncü Grup: İngiltere-Hırvatistan: 2-1

B Ligi

3’üncü Grup: Kuzey İrlanda-Avusturya: 1-2

C Ligi

2’nci Grup: Macaristan-Finlandiya: 2-0

Yunanistan-Estonya: 0-1

D Ligi

2’nci Grup: San Marino-Belarus: 0-2

Moldova-Lüksemburg: 1-1