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Türk futbol tarihinde bir ilk! 4 kadın hakem…

Bölgesel Amatör Lig'de Arsuz Karağaçspor ile 1970 Hisarspor karşılaşmasını 4 kadın hakem yönetti. Maç Türk futbol tarihine geçti...

19 Kasım 2018 09:15

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup’ta Arsuz Karaağaç Spor ile 1970 Hisarspor arasında oynanan maçı 4 kadın hakem yönetti. Karaağaç Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Adana Bölgesinden Sevgi Günel, yardımcıları da Mersin Bölgesinden Perihan Ece ile Osmaniye Bölgesinden Necla Çiçek yaparken, 4. hakem olarak da Mersin Bölgesinden Deniz Eker görev aldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği müsabaka öncesinde Arsuz Karaağaçspor Kulübü Başkanı Nevzat İnan, yönetici Rızkullah Yılmaz ile kadın taraftarlar adına Kevser Yılmaz, maçın hakemleri Sevgi Günel, yardımcıları Perihan Ece, Necla Çiçek, 4. hakem Deniz Eker ile her iki takım kaptanlarına çiçek taktim ettiler. Ev sahibi takımın 3-1 kazandığı müsabakayı yöneten hakemlerin 4’ü de kadın olunca, Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Son güncelleme 10:06 | 19 Kasım 2018
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