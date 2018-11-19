Tugay Kerimoğlu’nun eski eşi Etkin Ünal kimdir? Etkin Ünal Tugay Kerimoğlu niçin boşandı?

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu ile eşi Etkin Kerimoğlu geçtiğimiz günlerde 25 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Boşanma sonrasında sosyal medya hesaplarındaki Kerimoğlu soyadını silen ve genç kızlık soyadı Ünal’ı kullanmaya başlayan Etkin Ünal, eşiyle olan tüm fotoğraflarını da silmişti. Evliliklerinde iki çocukları bulunan Tugay Kerimoğlu Etkin Ünal çiftinin Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunuyor. Yaşadıkları fikir ayrılıkları sonrasında boşanan Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal ayrılığı sonrasında sosyal medya kullanıcıları Etkin Ünal kimdir merak etmeye başladı. İşte son günlerin popüler isimlerinden Etkin Ünal kimdir, kaç yaşında ve eski eşi Tugay Kerimoğlu arasında yaşananlara kadar tüm merak edilenler…

TUGAY KERİMOĞLU ESKİ EŞİ ETKİN ÜNAL KİMDİR?

Türk spor kamuoyunda yakından tanından Etkin Ünal, Tugay Kerimoğlu ile evliliğinin yanı sıra Galatasaray kadın basketbol takımının eski oyuncularından biri olarak da biliniyor. Basketbolcu geçmişinde şampiyonluk sevinci de yaşamın olan Etkin Ünal'ın adı 1992 yılında Tugay Kerimoğlu ile yaptığı evlilikle tanınıyor. Berke ve Melissa adında 2 çocuğu bulunan Tugay Kerimoğlu ve Etkin Ünal çifti yakın zamanda boşanma kararı almıştı.

TUGAY KERİMOĞLU ETKİN ÜNAL EVLİLİĞİ ALDATMA YÜZÜNDEN Mİ BİTTİ?

Tugay ve Etkin Kerimoğlu’nun (Etkin Ünal) 25 yıllık evliliği çocukları Berke ve Melisa’ya rağmen geçen ay tek celsede bitmişti. Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmiş ancak sosyal medya hesabından, “Dereyi geçene kadar ayıya dayı diyemem, ben kula kulluk da edemem. Yalan, dolan, düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Geçtiğimiz ay 25 yıllık evlilikleri tek celsede biten eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal'ın dostluğu da boşanmanın ardından ortadan kalkmıştı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanan ikili, dostça boşandıklarını söylese de eski eşler birbirine düşman kesildi.