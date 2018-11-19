Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu’dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, hafta sonu sahalarında yapacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, “İki takımın da galibiyete çok ihtiyacı var ve galibiyet kendilerine ivme kazandırır.” dedi.

Divan Başkanlık Kurulu tarafından düzenlenen toplantının tüzükte yer aldığını ve daha önce Muharrem Usta döneminde yapıldığını dile getiren Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: “Trabzon ve şehir dışındaki yönetim kurulu, eski başkanlar, asbaşkanlar, kurul başkanları toplantıya davet edildi. Kulübün ekonomisi, borç durumu, Burak ve Onur’un kadro dışı kalmasına yönelik gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. O arada özellikle eski başkanlar tarafından tavsiye olarak da ‘Bu yönetimin devam etmesi bizce uygundur’ görüşünde bulunuldu. Olağanüstü, özellikle yapılmış bir toplantı değildi. Olayı oraya çekmek, hiç toplantı anlaşılmamıştır demektir. Bu tür toplantılar, kulüp için faydalı ve ihtiyaç duyulan toplantılardır. Buna benzer toplantılar sık sık yapılarak camianın dolayısıyla da kamuoyunun bilgilendirilmesi lazım. ”

“Kadro maliyetini düşürdük”

Hacısalihoğlu, Trabzonspor’un borcunun avro olarak düştüğünü ancak kurdaki artış nedeniyle lira olarak arttığını ifade ederek, “Pahalı oyuncuları az da olsa satıp yerine daha ucuz maliyetli oyuncular alındı. Kadro maliyetini düşürdük. Trabzonspor’un bundan sonra 3-5 sene izleyeceği politika kadro maliyetini düşürmek olmalıdır. O yola girilmiş. Tam çözümlenmiş, sorun bitirilmiş mi? Hayır ama doğru bir yola girilmiştir.” diye konuştu.

Takım kaptanlığı konusunda Ünal Karaman’ın görüşlerini sözlü olarak aktardığını kaydeden Hacısalihoğlu, “Zaten bizde kaptanlık konusu hocanın yetkisindedir. Onun için yine hocanın kanaati, vereceği karar doğrultusunda yönetim kurulu toplantısı sonrasında kararı açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe maçında 3 puan almaya bakmalıyız”

Hacısalihoğlu, Fenerbahçe ile hafta sonunda yapılacak karşılaşma için özel prim vermeyi yönetimce değerlendirileceklerini belirterek, “Henüz belirlenen bir karar dolayısıyla da bir rakam şu anda yok. Başkanın da kanaatiyle gerekiyorsa yönetim bunu belirler.” dedi.

Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

“Çok enteresan bir dönemde çok enteresan bir maç oynanacak. İki kulübün takımlarının da beklenmeyen sonuçlar aldığı, camialarda tartışmalar yaratılan bir döneme denk gelen önemli bir maç. İki takımın da galibiyete çok ihtiyacı var ve galibiyet kendilerine ivme kazandırır ancak sonuç olarak bunun bir futbol müsabakası olduğunu hiç akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Bu maçlar oynanıyor, bitiyor ama Türkiye’de, Trabzonspor’da futbol faaliyetleri devam ediyor. Tabii ki biz kendi işimize bakıp sadece 3 puan almaya odaklanmalıyız.”

Taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, “Taraftarlarımızın son dakikaya kadar destek vermesi gerekiyor. Unutulmasın ki bu maçta her maçtan daha fazla desteğe ihtiyacımız var.” diye konuştu.