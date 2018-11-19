SON DAKİKA Demir Grup Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Tamer Tuna’dan boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Keleş’i getirdi. Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş´ı 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor’un başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından Hakan Keleş in takımın yeni teknik direktörü olabileceğini söylemişti.

Beşiktaş maçında takımı sahaya çıkartan antrenör Hakan Keleş ile yola devam edebileceklerini belirten Mecnun Otyakmaz, “Genç teknik direktörlere şans veren bir kulübüz. Hakan Keleş’le de devam etmek isteriz. Türk futboluna teknik adam kazandırmak isteriz. Hakan hocanın yanını güçlendirip bir ekip kurup onlarla da devam edebiliriz” demişti.