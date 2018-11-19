Seyhan Şaşko kimdir? Seyhan Şaşko kaç yaşında?

Son dönemlerde Bein Sports'ta sempatik tavırları ve beğeni kazanan spikerliği ile adından söz ettirmeyi başaran Seyhan Şaşko kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşıyor. Magazin dünyasının da dikkatini çeken Seyhan Şaşko son dönemlerde merak edilen ve konuşulan spor sunucularından biri olmayı başardı. Peki Seyhan Şaşko kimdir? Güzel sunucu kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte ayrıntılar…

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Seyhan Şaşko, 7 Ocak 1989 tarihinde Makedonya’da dünyaya geldi. Henüz üç yaşındayken babasının mesleği dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınan Seyhan Şaşko, eğitimine de burada başlamıştır. Marmara Üniversitesi Devlet Konservaturından mezun olan güzel isim, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duymuştur. Tenis başta olmak üzere birçok spor dalına ilgi duyan Seyhan Şaşko, bir dönem TRT Çocuk korosunda da yer almıştır.

1.75 boya sahip olan güzel sunucu, şu sıralar Bein Sports’da kariyerini sürdürüyor.

SEYHAN ŞAŞKO İNSTAGRAM

SEYHAN ŞAŞKO SOSYAL MEDYADA DA AKTİF

Günden güne popüleritesini arttıran başarılı sunucu, fotoğraf paylaşım sayfası İnstagram’da da takipçisi sayısını arttırıyor. 55 bin civarında takipçisi bulunan Seyhan Şaşko, sayfasında paylaştığı fotoğraflar çok sayıda beğeni topluyor.