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Sahaya giren köpek maçı durdurdu
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Sahaya giren köpek maçı durdurdu

Bartın'da bölgesel amatör lig maçında sahaya giren bir köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpek daha sonra dışarıya çıkartıldı.

19 Kasım 2018 00:30

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Bartınspor ve Devrek Belediyespor arasında bugün Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın 5’inci dakikasında sahaya sokak köpeği girdi. Koşarak sahanın ortasına kadar gelen köpekten bazı futbolcular kaçtı. Köpeğin sahaya girmesiyle stadyumda gülüşmeler de yaşandı.

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Daha sonra Bartınsporlu Osman, köpeği bir süre sevdikten sonra kucağına alarak, saha kenarındaki görevlilere teslim etti. Köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

Karşılaşmayı ev sahibi Bartınspor’u 3-1 yenen Devrek Belediyespor kazandı.

Son güncelleme 00:30 | 19 Kasım 2018
Bartın köpek
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