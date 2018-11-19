Sahaya giren köpek maçı durdurdu

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Bartınspor ve Devrek Belediyespor arasında bugün Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın 5’inci dakikasında sahaya sokak köpeği girdi. Koşarak sahanın ortasına kadar gelen köpekten bazı futbolcular kaçtı. Köpeğin sahaya girmesiyle stadyumda gülüşmeler de yaşandı.

Pes artık! 3 taraftar hastanelik oldu... Kaleci ve 9 taraftar gözaltına alındı Altınova Belediyespor ile Gülbahçespor arasında oynanan maçın devre arasında çıkan olaylar maç sonuna da yansıdı. 3 taraftar hastaneye kaldırılırken, Gülbahçespor kalecisi Özkan ve 9 taraftar gözaltına alındı. İlgili Haberi Oku

Daha sonra Bartınsporlu Osman, köpeği bir süre sevdikten sonra kucağına alarak, saha kenarındaki görevlilere teslim etti. Köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

Karşılaşmayı ev sahibi Bartınspor’u 3-1 yenen Devrek Belediyespor kazandı.