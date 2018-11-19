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Mustafa Denizli’den yeni kehanet: Şampiyon oluruz!
Kasımpaşa

Mustafa Denizli’den yeni kehanet: Şampiyon oluruz!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yeni bir kehanette bulundu ve ligin 29.haftasına 3-4 puan geride girebilirlerse şampiyon olabileceklerini söyledi.

19 Kasım 2018 07:29

Kasımpaşa’nın teknik direktörü Mustafa Denizli, NTV’de yayınlanan 90+ programında çarpıcı bir açıklama yaptı.

“29-29’UNCU HAFTADA…”

Şampiyonluk için iddialı konuşan Mustafa Denizli, “Geçmiş yıllarda bazı haftalardan bahsetmiştim. Biz 28-29’uncu haftaya liderin 3-4 puan gerisinde girersek şampiyon oluruz.” dedi.

“EN KÖTÜ İHTİMAL…”

Mustafa Denizli sözlerini, “Şu an en kötü ihtimali söylüyorum. Girerse diyorum. Belki 28. haftada 7’inci sırada oluruz. Onu bilemiyoruz. Ama söylediğim gibi bir tablo olursa, şampiyon oluruz” ifadeleriyle tamamladı. Süper Lig’de ilk 12 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan Kasımpaşa, 3. sırada bulunuyor.

Son güncelleme 10:44 | 19 Kasım 2018
Kasımpaşa mustafa denizli şampiyonluk süper lig
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