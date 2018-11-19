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Milliler Almanya’da tarih yazdı
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Milliler Almanya’da tarih yazdı

Almanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda Türk Kadın Milli Takımı altın madalya kazanırken, erkekler ise 3. sırada kaldı.

19 Kasım 2018 00:23

Almanya’da düzenlenen 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası’nda Türk Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, kadın milli takımı, final maçında Kolombiya’yı 1-0 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Kadınlarda üçüncülük maçında ise Almanya, Norveç’i 1-0 mağlup etti ve bronz madalya elde etti.

Şampiyonada mücadele eden Türk Erkek Milli Takımı ise üçüncülük maçında Norveç ile karşılaştı. Rakibine 4-1 üstünlük sağlayan milliler, bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde final ise Kolombiya ile Almanya arasında oynandı. Kolombiya, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Son güncelleme 00:23 | 19 Kasım 2018
almanya CMAS sualtı rugby
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