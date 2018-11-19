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Mehmet Ekici’den Trabzon isteği!
Fenerbahçe

Mehmet Ekici’den Trabzon isteği!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Mehmet Ekici Trabzonspor maçı öncesi Teknik Direktör Koeman'dan forma istedi.

19 Kasım 2018 14:37

Sarı lacivertli takımda bu sezon sakatlıkla boğuşan ve bir türlü istediği seviyeye gelemeyen Mehmet Ekici ligdeki kritik Trabzonspor maçın öncesi takımla çalışmalara başladı.

Eski takımı Trabzonspor karşısında oynamayı çok isteyen Mehmet Ekici'nin Koeman'la bir görüşme yaparak, “Hazırım ve çok iyi durumdayım. Trabzon'da bana şans verirseniz sizi mahcup etmem” dediği öğrenildi.

Teknik Direktör Koeman’ın da kazanan takımını bozmayı düşünmediği ancak Ekici’yi oyunun gidişatına göre değerlendirebileceği ifade edildi.

Son güncelleme 14:37 | 19 Kasım 2018
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