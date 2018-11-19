Manisa’ya yeni spor tesisi

Zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Tevfik Lav Spor Tesisleri'nin bulunduğu alanda modern bir spor tesisi yükselmeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 bin 675 metre kare alana sahip olan inşaat alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Biliyorsunuz Tevfik Lav Spor Tesisi artık yetersiz geliyordu. Bu kapsamda mevcut alanda eski tesisi yıkarak modern bir tesis projesi için çalışmalara başladık. Şuan inşaat çalışmalarımız hızla devam etmekte. Sahadaki peyzaj düzenleme çalışmaları da hızla sürüyor. Bunun yanı sıra futbol sahası tamamlanmak üzere ve burada tel örgü çalışmaları devam ediyor. Voleybol ve basketbol sahasında zemin serimi yapılıyor. Bina içinde de ince işçilik tamamlanmak üzere. İnşallah kısa süre içerisinde dört dörtlük bir spor tesisini Manisa'ya kazandırmış olacağız” dedi.

Projede yer alan donatılar hakkında da bilgi veren Gençoğlu, ”Yaklaşık 3 bin 675 metre kare alana sahip olan inşaat alanına 1 adet futbol sahası, 3 adet tenis kort, tribün binası ile spor salonu ve yatakhane binası yapılacaktır. 562 koltuk kapasiteli tribün binasında; antrenör, hakem, sağlık, doping, masaj, soyunma ve toplantı odaları ile malzeme deposu gibi tüm detaylar düşünüldü.