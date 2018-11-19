Maç öncesi deplasman tribününde el bombası bulundu!

Arjantin 3. Ligi’nde Ituziango ile Merlo arasındaki karşılaşmadan önce deplasman tribününün altında el bombası bulundu. Carlos Alberto Sacaan Stadı’nda oynanan maçın öncesinde yaşanan hadisenin ardından derhal polis güçlerine haber verilirken özel bomba imha timi tribüne geldi.

Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen veya yaralanan olmazken özel bomba ekibi el bombasını etkisiz hale getirdi. Bu olayın ardından başlayan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi takım Ituzaingo Başkanı Hernando Politano, yaşanan bu ilginç olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve “Bomba bulunduğunda stattaydım. Yarısı gömülmüş durumdaydı, bomba gibi görünmüyordu. Hemen müdahale edildi ve her şey normale döndü” dedi. Maç izlemeye atları ile geldiler Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Rahman Atlı Spor Kulübü üyeler, hafta sonu oynanan Sandıklıspor-Kırıkkkale Büyük Anadoluspor maçını izlemeye atlar ile geldiler. İlgili Haberi Oku