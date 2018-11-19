Maç izlemeye atları ile geldiler

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Sandıklıspor hafta sonu sahasında Kırıkkkale Büyük Anadoluspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Karşılaşmaya izlemek ve Sandıklıspor'a destek vermek için Rahvan Atlı Spor Kulüp üyeleri ise atlar üzerinde stada geldiler. Maç öncesi stat önünde üzerinde “Rahvan Atlı Spor Kulübü olarak Sandıklı Sporumuza başarılar dileriz” yazan pankart açan kulüp üyeleri Sandıklıspor maçını izleyerek destek verdiler. Stadın yanına atlarını bırakan kulüp üyeleri, maç tamamlandığında da atlarına binerek stattan ayrıldı.

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Kulüp üyelerinden Yunus Aslan, “İlçemizde kulübümüzü yeni kurduk. Sandıklıspor’umuza destek vermek için maça geldik. Her türlü sporun ve sporcunun yanındayız. İlçemizde ilerleyen günlerde cirit, rahvan at yarışı düzenleyeceğiz” dedi.