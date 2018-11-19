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Köln Modeste’yi transfer ettiğine pişman olabilir!
Dünyadan Futbol

Köln Modeste’yi transfer ettiğine pişman olabilir!

Galatasaray'ın Çin kulübü Tianjin Quanjian ile arasındaki sözleşme problemi sebebiyle transferini onaylamadığı Modeste, yaz transfer döneminde Köln'e imza atmıştı. Ancak Bundesliga 2 ekibi bu transferi bitirdiğine pişman olabilir... Oyuncunun eski kulübü Quanjian FIFA'da ciddi bir tazminat davası açacağını duyurdu.

19 Kasım 2018 07:46

Galatasaray’ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmak için hazırlık yaptığı Anthony Modeste, dün Bundesliga 2 ekibi Köln ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun bu imzası sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

Çin kulübü Tianjin Quanjian resmi sitesinden yayınladığı açıklamayla transferin hukuksuz bir şekilde gerçekleştiğini ve Köln’e maddi tazminat davası açılacağını duyurdu. Alman kulübü konuyla ilgili sessizliğini korurken konunun ilerleyen günlerde FIFA’da görüşüleceği belirtildi.

Modeste futbol kariyeri boyunca çıktığı 357 resmi maçta 141 gol attı 33 de asist yapma başarısı gösterdi. Modeste ile ilgili davanın olumsuz sonuçlanması durumunda oyuncunun futboldan belli bir süreyle men cezası alması ve Köln kulübünün 20 milyon euroyu bulabilecek bir ceza alabileceği ifade edildi.

Galatasaray’ın Çin kulübü Tianjin Quanjian ile arasındaki sözleşme problemi sebebiyle transferini onaylamadığı Modeste, Köln’e imza atmıştı. Tianjin Quanjian, bugün yayınladığı açıklamayla Köln’e tazminat davası açılacağını duyurdu.

Son güncelleme 07:46 | 19 Kasım 2018
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