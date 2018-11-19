Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçına yetişecek mi? Durumu belli oldu…

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe’de kritik Trabzonspor maçı öncesi Milli Takım’da sakatlanan ve Trabzon’da oynayıp oynamayacağı merak edilen Hasan Ali Kaldırım’dan sevindirici haber geldi.

A Milli Takım’ın İsveç ile oynadığı maçın ardından sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım’ın durumu belli oldu.

Sol arka adalesinden problem yaşayan oyuncunun ligde oynanacak Trabzonspor maçında görev alması bekleniyor.

Yapılan tetkikler sonrası adalesinde yırtık olmadığı tespit edilen Hasan Ali, teknik direktör Koeman’ın şans vermesi halinde Trabzon’da sahada olacak.

Hasan Ali Kaldırım aday kadrodan çıkarıldı Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda Hasan Ali Kaldırım, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku