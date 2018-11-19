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Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçına yetişecek mi? Durumu belli oldu…
Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçına yetişecek mi? Durumu belli oldu…

Sol arka adalesinde zorlama olan ve Milli Takım kadrosundan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım'dan sevindirici haber geldi. Tecrübeli futbolcu Trabzonspor maçında oynayabilecek...

19 Kasım 2018 13:12

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe’de kritik Trabzonspor maçı öncesi Milli Takım’da sakatlanan ve Trabzon’da oynayıp oynamayacağı merak edilen Hasan Ali Kaldırım’dan sevindirici haber geldi.

A Milli Takım’ın İsveç ile oynadığı maçın ardından sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım’ın durumu belli oldu.

Sol arka adalesinden problem yaşayan oyuncunun ligde oynanacak Trabzonspor maçında görev alması bekleniyor.

Yapılan tetkikler sonrası adalesinde yırtık olmadığı tespit edilen Hasan Ali, teknik direktör Koeman’ın şans vermesi halinde Trabzon’da sahada olacak.

18 Kasım 2018 Hasan Ali Kaldırım aday kadrodan çıkarıldı Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda Hasan Ali Kaldırım, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:13 | 19 Kasım 2018
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım
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