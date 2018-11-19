Galatasaray’da ‘Büfe Operasyonu!’ Türk Telekom Stadı’nda inceleme…

Mesut Yıldırım / SÖZCÜ Galatasaray, bu kez ilginç bir operasyonla gündemde. Sarı-kırmızılı camianın en büyük buluşma noktası olan TT Stadı'ndaki büfeler Galatasaray Denetim Kurulu tarafından takibe alındı. 10 yıl önce açılan stadın büfeleri çeşitli firmalara kiraya verilmişti. Bu firmalar ile yapılan anlaşmalarda kira haricinde ‘kâr payı' anlaşması da yapılmıştı. Ancak yönetim, büfe işletmecilerinin ne kadar kâr ettiğini denetleyemiyordu. Kulübün kasasına giren paranın düşük olduğu düşünülerek yönetim, denetim kurulundan bu büfelerin faaliyetlerinin incelenmesini istedi.

BAZI FİRMALAR DAVALIK

Sarı kırmızı kulüpte Denetim Kurulu, yönetimin talebi üzerine harekete geçti. Stat kameralarından, tribünlerde dolaşanların ve büfelerin yaptığı satışlar incelendi. Kredi kartı ile alışverişin çok az olduğu, bu yüzden kulübün eline çok az para geçtiği belirlendi. Stat içi gıda satışlarından geçen sezon sadece 500 bin lira alabilen sarı-kırmızılıların 10 yıldaki zararının milyonlarca lirayı bulabileceği belirtiliyor. Kulübün zararı nedeniyle bazı işletmelerin mahkemeye verildiği, bazı üyelerin ise davaların geri çekilmesini istediği ifade edildi.

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