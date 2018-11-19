SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Kadınlara oy vermem' diyen 'Uzay Profesörü'ne tepki yağıyor!
Galatasaray’da ‘Büfe Operasyonu!’ Türk Telekom Stadı’nda inceleme…
Galatasaray

Galatasaray’da ‘Büfe Operasyonu!’ Türk Telekom Stadı’nda inceleme…

Türk Telekom Stadı'ndaki gıda satışlarından kâr payı alan sarı-kırmızılıların yıllardır zarar ettiği ortaya çıktı. Çok sayıda işletmecinin ‘kira artı kâr payı’ anlaşmasına uymadığı belirlendi. Bazı firmalar mahkemeye verildi.

19 Kasım 2018 08:10

Mesut Yıldırım / SÖZCÜ Galatasaray, bu kez ilginç bir operasyonla gündemde. Sarı-kırmızılı camianın en büyük buluşma noktası olan TT Stadı'ndaki büfeler Galatasaray Denetim Kurulu tarafından takibe alındı. 10 yıl önce açılan stadın büfeleri çeşitli firmalara kiraya verilmişti. Bu firmalar ile yapılan anlaşmalarda kira haricinde ‘kâr payı' anlaşması da yapılmıştı. Ancak yönetim, büfe işletmecilerinin ne kadar kâr ettiğini denetleyemiyordu. Kulübün kasasına giren paranın düşük olduğu düşünülerek yönetim, denetim kurulundan bu büfelerin faaliyetlerinin incelenmesini istedi.

BAZI FİRMALAR DAVALIK

Sarı kırmızı kulüpte Denetim Kurulu, yönetimin talebi üzerine harekete geçti. Stat kameralarından, tribünlerde dolaşanların ve büfelerin yaptığı satışlar incelendi. Kredi kartı ile alışverişin çok az olduğu, bu yüzden kulübün eline çok az para geçtiği belirlendi. Stat içi gıda satışlarından geçen sezon sadece 500 bin lira alabilen sarı-kırmızılıların 10 yıldaki zararının milyonlarca lirayı bulabileceği belirtiliyor.  Kulübün zararı nedeniyle bazı işletmelerin mahkemeye verildiği, bazı üyelerin ise davaların geri çekilmesini istediği ifade edildi.

19 Kasım 2018 Köln Modeste`yi transfer ettiğine pişman olabilir! Galatasaray'ın Çin kulübü Tianjin Quanjian ile arasındaki sözleşme problemi sebebiyle transferini onaylamadığı Modeste, yaz transfer döneminde Köln'e imza atmıştı. Ancak Bundesliga 2 ekibi bu transferi bitirdiğine pişman olabilir... Oyuncunun eski kulübü Quanjian FIFA'da ciddi bir tazminat davası açacağını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:13 | 19 Kasım 2018
büfe dava Türk Telekom Stadı
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç