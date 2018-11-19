Erol Bulut: ‘Başkaları beğenmiyor diye taktiğimi değiştirmeyeceğim’

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’deki gidişatla ilgili değerlendirmede bulundu. Bulut, takım olarak defansı sağlam tutup, yakaladıkları pozisyonları da en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, bu sistemi başarıyla uyguladıklarına dikkat çekti.

Erol Bulut, hedefe futbolcularıyla birlikte yürüdüğünü de ifade ederek, “Her hocanın bir çizgisi var. Benim çizgim de defansı sağlam tutmak, yakaladığım pozisyonları iyi değerlendirip, sonuca gitmek. Dünya futboluna bakıldığında örnekleri çoktur. Şampiyonlar Ligi final maçında Inter-Barcelona. Maçı kim kazandı? Inter kazandı. Yunanistan nasıl Avrupa şampiyonu oldu? Her hocanın oyun görüşü, oynatmak istediği taktik farklıdır. Benim taktiğim de elimdeki kadro bunu veriyor, ben bu şekilde puanlarımı alıyor ve hedefime ilerliyorsam bu şekilde devam edeceğim.

Başkaları beğenmiyor diye taktiğimi değiştirmeyeceğim. Futbolcular buna cevap veriyor, cevap verdiğinde ben puan ya da puanlar alıyorsam, istediğim hedefe futbolcularımla birlikte yürüyorsam, aynen bu şekilde sezon sonuna kadar devam edeceğim” diye konuştu.

Süper Lig’de başarılı bir grafik çizen ve geçen sezon evinde Galatasaray ve Trabzonspor’u yenip Beşiktaş’la berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor; bu sezon ise evinde konuk ettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’u mağlup ederken üç maçta da kalesinde gol görmedi. Süper Lig`de sessiz devrim! Sadece Galatasaray ve Beşiktaş'ın yer aldığı ilk sekiz arasındaki diğer altı takımın toplan transfer harcaması 5.5 milyon euro oldu. Buna rağme doğru politikalar, isabetli kadro mühendisliği Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Göztepe'nin sessiz bir devrime imza atmasını sağladı. İlgili Haberi Oku