Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri için geri sayım

Boğaziçili öğrenciler 12 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında oylamaya katılarak Spor Ödülleri 2018 için yılın “en”lerine karar verecek. En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde verilecek olan ödüller oylamanın sonlanmasının ardından 17 Aralık Pazartesi 21:00’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da 2018 yılına damgasını vurmuş sporcular, yöneticileri, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Törende ayrıca Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.

Kategorilere göre adaylar şu şekilde:

En iyi Basketbol Oyuncusu: Anastasia Verameyenka, Cedi Osman, Jan Vesely, Sammy Mejia,Scottie Wilbekin

En İyi Voleybol Oyuncusu: Eda Erdem Dündar, Gözde Kırdar, Nikola Jovovic, Tijana Bošković, Zhu Ting

En İyi Bireysel Sporcu: İrem Yaman, Ramil Guliyev, Soner Demirtaş, Yasemin Adar, Yasemin Ecem Anagöz

En İyi Antrenör: Abdullah Çakmar, Ali Metin, Giovanni Guidetti, Orhun Ene, Željko Obradovic

En İyi Spor Yöneticisi: Arif Ümit Uztürk, Maurizio Gherardini, Metin Şahin, Osman Demren, Uğur Erdener

En iyi Takım: ENKA Atletizm Takımı, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı

En İyi Çıkış Yapan Takım: Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü SK Futbol Takımı, THY Kadın Voleybol Takımı, Tofaş SK Erkek Basketbol Takımı

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Batuhan Çakır, Derya Cebecioğlu, Onur Demirci, Tuğçe Beder, Yankı Erel

En İyi Spor Programı: Ciddiyetten Uzak, Engelsiz Spor, Gol, Moskova Merkez, Ters Köşe

En İyi Spor Yorumcusu: Ali Ece, Caner Eler, Emre Özcan, Mehmet Demirkol, Orkun Çolakoğlu