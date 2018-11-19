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Belhanda’dan Galatasaray’a kötü haber! 6 hafta oynamayacak…
Galatasaray

Belhanda’dan Galatasaray’a kötü haber! 6 hafta oynamayacak…

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'dan kötü haber geldi. Yıldız isim 6 hafta forma giyemeyecek...

19 Kasım 2018 12:46

Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildi. Belhanda’nın yaklaşık 6 hafta sürmesi planlanan tedavi programına da başlandı. Türkiye Milli Takımı'nın İsveç ile oynadığı maç öncesi kasıkta zorlanma hisseden Serdar Aziz'in de tedavisine başlandı. Başarılı futbolcunun durumu perşembe günkü yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

Belhanda Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor mücadelelerinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sezon başından beri 18 futbolcu toplam 28 kez sakatlandı.

Şu an mevcut sakat sayısı: 8

Emre Akbaba, Serdar Aziz, Belhanda, Sinan Gümüş, Fernando, Nagatomo, Ozan Kabak, Eren Derdiyok

Son güncelleme 16:37 | 19 Kasım 2018
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