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Aykut Kocaman’ı görmek istedi… Hastanelik oldu
Atiker Konyaspor

Aykut Kocaman’ı görmek istedi… Hastanelik oldu

Atiker Konyaspor ile anlaşan teknik direktör Aykut Kocaman'ı karşılamak üzere Konya Havalimanı'na gelen taraftar Ferdi Eser, ayağının üzerinden polis aracının geçmesi sonucu yaralandı. Ayağında doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Eser, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

19 Kasım 2018 14:11

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ı 2018-2019 sezonu başlarken takımın başına getiren yeşil beyazlı kulüp, ligin 12’nci haftasında Ankaragücü maçı sonrası deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Atiker Konyaspor, bu gelişme üzerine teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllığına anlaştı. 3’üncü kez takımı çalıştıracak olan Aykut Kocaman, dün akşam saatlerinde uçakla İstanbul’dan Konya’ya geldi. Aykut Kocaman’ı Konya Havalimanı’nda yüzlerce taraftar karşıladı.

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Karşılama sırasında yaşanan izdihamda taraftarlardan Ferdi Eser’in sol ayağının üzerinden polis aracı geçti. Acı içinde yerde kalan Eser, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayağında doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Ferdi Eser, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son güncelleme 14:49 | 19 Kasım 2018
Aykut Kocaman ferdi eser
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