Aykut Kocaman’ı görmek istedi… Hastanelik oldu

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ı 2018-2019 sezonu başlarken takımın başına getiren yeşil beyazlı kulüp, ligin 12’nci haftasında Ankaragücü maçı sonrası deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Atiker Konyaspor, bu gelişme üzerine teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllığına anlaştı. 3’üncü kez takımı çalıştıracak olan Aykut Kocaman, dün akşam saatlerinde uçakla İstanbul’dan Konya’ya geldi. Aykut Kocaman’ı Konya Havalimanı’nda yüzlerce taraftar karşıladı.

Aykut Kocaman`dan Milli Takım ve Fenerbahçe sorusuna cevap İlgili Haberi Oku

Karşılama sırasında yaşanan izdihamda taraftarlardan Ferdi Eser’in sol ayağının üzerinden polis aracı geçti. Acı içinde yerde kalan Eser, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayağında doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Ferdi Eser, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.