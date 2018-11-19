Aykut Kocaman’dan Milli Takım ve Fenerbahçe sorusuna cevap

"Buradan ayrılışım çok alışıldık bir durum değildi. Biz millet olarak kavuşmaları iyi ama ayrılışları kötü yapan bir milletiz. Ancak ben Konya'dan ayrılırken tam tersi oldu. O günü unutamadım. O gün için herkese teşekkür ediyorum. Demek ki yaptıklarımız bitmemiş ki, o günden çok daha iyi bir karşılama yapıldı ve ben yeniden buradayım. Umarım şu anki mutluluk ve gurur bu şekilde devam eder. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum."