Aykut Kocaman’dan Milli Takım ve Fenerbahçe sorusuna cevap

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllık anlaşmaya varan teknik direktör Aykut Kocaman, imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz sezonun çok yıpratıcı geçtiğini belirten Aykut Kocaman şunları söyledi:
"Uzun süre beraber olduğunuz çok belli aşamaları çok büyük sıkıntılarla geldiğimiz bir dönemde Konyaspor'un Süper Kupa'yı aldığını görmek çok güzeldi. Umarım şu andan itibaren devamı gelir. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdim geçen sezon, yıpratıcı bir sezondu benim açımdan... Hayatın içinde tabii ki çok daha yıpratıcı anlar var lütfen kimse alınmasın bu sözden, sadece kendi mesleğim için konuşuyorum."
Bir muhabirin "Konyaspor ile sözleşmeniz devam ederken Milli Takım ya da Fenerbahçe'den teklif alırsanız, yine gider misiniz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman "Ayrıldığım günün bir sene öncesine dönerseniz, şunu görürsünüz. Her zaman olabildiğince doğru davranmaya ve konuşmaya çalışıyorum. Bugün çok güzel bir gün, lütfen başka konulara geçerek birbirimizi hırpalamayalım" dedi.
Atiker Konyaspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta takımının başında olacak olan Aykut Kocaman, karşılaşma ile ilgili "Çok sert bir Galatasaray maçıyla başlıyoruz. Belki bu maçın skoru bizi yapılanmaya da götürebilir, belki de hem yapılanma hem de 'Bu sene ne yapabiliriz'e götürecektir. Dün akşamdan itibaren ben ve ekibim heyecanla çalışmaya başladık. Umarım cuma akşamı futbol şansı denen şey yanımızda olur" değerlendirmesinde bulundu.
Atiker Konyaspor'dan ayrıldığı günü unutamadığını da sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buradan ayrılışım çok alışıldık bir durum değildi. Biz millet olarak kavuşmaları iyi ama ayrılışları kötü yapan bir milletiz. Ancak ben Konya'dan ayrılırken tam tersi oldu. O günü unutamadım. O gün için herkese teşekkür ediyorum. Demek ki yaptıklarımız bitmemiş ki, o günden çok daha iyi bir karşılama yapıldı ve ben yeniden buradayım. Umarım şu anki mutluluk ve gurur bu şekilde devam eder. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum."
Aykut Kocaman, dün gece geldiği Konya'da coşkuyla karşılanmıştı.
Aykut Kocaman, Konya Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.
Meşaleler yakan yüzlerce taraftar, Kocaman'a tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulunmuştu.
Aykut Kocaman, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla sohbet edip, fotoğraf çektirmişti.
Aykut Kocaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden Atiker Konyaspor'da olmanın heyecanı içinde olduğunu söylemişti.
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmanın kendisi için onur verici bir durum olduğunu aktaran Kocaman, şöyle konuşmuştu:
"Konyaspor'u bıraktığımız bir yer vardı, tekrar o seviyeyi yakalamayı ondan sonra da üzerine biraz daha koyabilmeyi istiyoruz. Bunu da hep birlikte yapabilme arzusu içerisindeyiz. Uzun zamandır futbolun dışındaydım. 6 ay kadar oldu."
"Şimdi tekrar oyuna yoğunlaşarak neler olacağını görmeyi arzuluyorum. Umarım her şey iyi olur. Çok sıkıntılı günler de güzel günler de yaşadık. Giderken tabii ki büyüyen ve gelişen bir takım vardı. Konyaspor'dan gidişimiz hiçbir zaman aklımızdan çıkan bir durum değildi."
"Bugün yine aynı şekilde sevinçle karşılanıyoruz. Bu bizim için bir onurdur. Tabii ki ne olacağını bilmiyoruz, önümüzdeki günleri Allah bilir. Giderken de dönerken de bu şekilde karşılanmak çok büyük bir onurdur. İnşallah aynı duyguları tekrar yaşatırım."
Aykut Kocaman, daha sonra kentte konaklayacağı otele geçmişti.
İşte Kocaman'ın havaalanındaki karşılanmasından tüm fotoğraflar...