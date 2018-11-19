SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ankara'da rehine krizi! Çok sayıda polis sevk edildi
Almanya Hollanda maçı canlı izle!
Milli Takımlar

Almanya Hollanda maçı canlı izle!

Uluslar Ligi karşılaşmaları Almanya Hollanda maçı ile devam ediyor. Son maçta Hollanda'nın Fransa'yı yenmesiyle küme düşen Almanya, liderlik mücadelesi veren rakibi karşısında galibiyet arıyor. Kritik karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde, Almanya Hollanda maçı canlı yayını bulunuyor. Peki, Almanya Hollanda UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Kasım 2018 21:48

UEFA Uluslar Ligi A-1 Grubu'nda Almanya ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Hollanda’nın Fransa’yı yenmesiyle B Ligi’ne düşmesi kesinleşen Almanya’da tek hedef sahadan galibiyet ile ayrılmak. Grup liderinin belli olacağı maçta Hollanda adına Depay, Beşiktaşlı Babel ve savunmadaki ‘Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk’ ikilisi takımın en önemli isimleri olarak sahada yer alacak. Almanya’da ise gözler Serge Gnabry, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Kai Havertz ve Timo Werner üzerinde olacak. İşte, Almanya Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta bilgileri ve canlı yayını…

ALMANYA HOLLANDA CANLI İLE

ALMANYA HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

19 Kasım 2018 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak olan mücadele saat 22:45'te başlayacak. Mücadele CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Son güncelleme 21:48 | 19 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç