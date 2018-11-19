Almanya Hollanda maçı canlı izle!

UEFA Uluslar Ligi A-1 Grubu'nda Almanya ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Hollanda’nın Fransa’yı yenmesiyle B Ligi’ne düşmesi kesinleşen Almanya’da tek hedef sahadan galibiyet ile ayrılmak. Grup liderinin belli olacağı maçta Hollanda adına Depay, Beşiktaşlı Babel ve savunmadaki ‘Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk’ ikilisi takımın en önemli isimleri olarak sahada yer alacak. Almanya’da ise gözler Serge Gnabry, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Kai Havertz ve Timo Werner üzerinde olacak. İşte, Almanya Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta bilgileri ve canlı yayını…

ALMANYA HOLLANDA CANLI İLE

ALMANYA HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

19 Kasım 2018 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak olan mücadele saat 22:45'te başlayacak. Mücadele CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.