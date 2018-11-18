Yedek kulübesinde maçın önüne geçen görüntü!

Clarence Seedorf’un çalıştırdığı Kamerun, Fas karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin yanı sıra sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Seedorf ve yardımcısı Kluivert’ın taktik tahtası oldu.

Yedek kulübesinde görüntülenen ikili, yardımcı antrenör Kluivert’ın elindeki kocaman taktik tahtasıyla görüntülendi.(Görüntü Bein Sports’tan alınmıştır)

Futbolseverler tarafından çeşitli yorumlar yapılan bu tahtanın, mağlubiyete engel olamaması da vurgulandı.

Hollanda efsanelerinden Clarence Seedorf’un teknik direktör, yardımcı antrenörlüğünü de Patrick Kluivert’ın yaptığı Kamerun, grupta 8 puanla 2.sırada yer alıyor.