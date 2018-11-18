SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Meteoroloji'den tüm yurda uyarı!
Yedek kulübesinde maçın önüne geçen görüntü!
Milli Takımlar

Yedek kulübesinde maçın önüne geçen görüntü!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 5.maçında Fas ile karşı karşıya gelen Clarence Seedorf'un çalıştırdığı Kamerun, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.Ancak maçta yedek kulübesindeki görüntü naçın önüne geçti.

18 Kasım 2018 13:21

Clarence Seedorf’un çalıştırdığı Kamerun, Fas karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin yanı sıra sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Seedorf ve yardımcısı Kluivert’ın taktik tahtası oldu.

Yedek kulübesinde görüntülenen ikili, yardımcı antrenör Kluivert’ın elindeki kocaman taktik tahtasıyla görüntülendi.(Görüntü Bein Sports’tan alınmıştır)

Futbolseverler tarafından çeşitli yorumlar yapılan bu tahtanın, mağlubiyete engel olamaması da vurgulandı.

Hollanda efsanelerinden Clarence Seedorf’un teknik direktör, yardımcı antrenörlüğünü de Patrick Kluivert’ın yaptığı Kamerun, grupta 8 puanla 2.sırada yer alıyor.

Son güncelleme 13:21 | 18 Kasım 2018
Clarence Seedorf fas kamerun Patrick Kluivert
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç