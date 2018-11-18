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Yağmurun damga vurduğu Valencia’da zafer Dovizioso’nun
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Yağmurun damga vurduğu Valencia’da zafer Dovizioso’nun

MotoGP'de sezonun 19. ayağı Valencia Grand Prix'sini, Ducati takımından Dovizioso kazandı. Yağmurun damga vurduğu mücadelede birçok isim yarış dışı kaldı.

18 Kasım 2018 18:19

2018 MotoGP Dünya Şampiyonası’nın son yarışı Valencia Grand Prix’sinde, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso birinci oldu. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 19. ve son ayağı, İspanya’nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti’nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi. Startı yağmur altında verilen mücadelenin ilk 10 turunda, aralarında şampiyonluğu garantileyen Repsol Honda’dan Marc Marquez’in de bulunduğu birçok isim yarış dışı kaldı.

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Yağmurun şiddetini artırması nedeniyle Suzuki Ecstar’dan Alex Rins’in lider bitirdiği 13. tur sonunda yarışa, yaklaşık 45 dakika ara verildi. Yeniden başlayan yarışın 14. turunda Rins’i geçerek liderliğe yükselen Ducati takımından Andrea Dovizioso, bu sezon 4’üncü, kariyerinin 12. MotoGP zaferine ulaştı. Dovizioso’nun 2.7 saniye arkasındaki Rins 2’nci, liderin 7.4 saniye gerisindeki Red Bull KTM’den Pol Espargaro ise 3. oldu.

MotoGP’de Marquez’in şampiyonluğuyla tamamlanan sezonu, Dovizioso  ikinci, Movistar Yamaha’dan İtalyan Valentino Rossi üçüncü bitirdi.

Son güncelleme 18:19 | 18 Kasım 2018
Andrea Dovizioso valencia
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