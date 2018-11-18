Türkiye Ukrayna maçı ne zaman? A Milli Takım maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaştığımız İsveç maçı sonrasında Türkiye Milli takımı Ukrayna karşısına çıkıyor. Geçmiş maçlarda aldığı kötü sonuçların ardından koltuğu sallantıya giren Lucescu için kader maçı olarak gösterilen Ukrayna maçında tek hedef galibiyet Türkiye Milli Takımı için. Peki Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Ukrayna maçı öncesi bilinmesi gerekenler…

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Antalya’da konuk edeceği Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı 20 Kasım salı günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.