Türkiye İsveç maçının devre arasında Marcus Berg ile hakem Istvan Kovacs arasında şok diyalog: İki penaltı veririm

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta İsveç’in, 71. dakikada penaltıdan attığı golle deplasmanda Türkiye’yi 1-0 yenmesinin yankıları İsveç’te sürüyor. Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet’e konuşan Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs’ın ikinci yarı için İsveç lehine 2 kez penaltı noktasını göstereceği yönünde söz verdiğini öne sürdü.

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İlk yarı ceza sahası içindeki bir pozisyonda ayağına sert bir darbe aldığını kaydeden Berg, devre arası hakemle arasındaki geçen konuşmayı şöyle aktardı:

“Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana, ‘Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm’ dedi.”

Berg, muhabirin ”Hakemle konuştuktan sonra size kazanmanız için yardım mı etti?” sorusuna, ”Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi” yanıtını verdi.

Johansson atmosfere hayran kaldı

Yayıncı kanal TV4’e açıklamalarda bulunan İsveçli orta saha oyuncusu Jakop Johansson ise Konya’daki seyirci ve atmosfere hayran kaldığını söyledi. “Türk seyircisi harikaydı” diyen Johansson, “Baskı olacağını biliyorduk. Dolu tribünlere oynamak eğlenceliydi. Türk seyircisi harikaydı. Ateşli bir atmosfer vardı ama biz profesyoneliz. İşimize odaklandık” ifadelerini kullandı.