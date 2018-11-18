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SON DAKİKA | Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı
Milli Takımlar

SON DAKİKA | Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

18 Kasım 2018 09:40

İşte TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama.

Ukrayna ile 20 Kasım’da Antalya’da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı.

Hakan’ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.

Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım’ın Konya’daki kampından ayrıldı.

Son güncelleme 11:14 | 18 Kasım 2018
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