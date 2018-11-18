SON DAKİKA | Hasan Ali Kaldırım aday kadrodan çıkarıldı

İşte TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama.. Fenerbahçeli savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Ukrayna maçı aday kadrosundan çıkarıldı.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t18 Kasım 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tSON DAKİKA | Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı\r. \t\t\t\tUkrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .