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SON DAKİKA | Hasan Ali Kaldırım aday kadrodan çıkarıldı
Milli Takımlar

SON DAKİKA | Hasan Ali Kaldırım aday kadrodan çıkarıldı

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda Hasan Ali Kaldırım, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

18 Kasım 2018 15:04

İşte TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama.

Fenerbahçeli savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Ukrayna maçı aday kadrosundan çıkarıldı.

18 Kasım 2018 SON DAKİKA | Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:44 | 18 Kasım 2018
Hasan Ali Kaldırım
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