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Pes artık! 3 taraftar hastanelik oldu… Kaleci ve 9 taraftar gözaltına alındı
Alt Ligler

Pes artık! 3 taraftar hastanelik oldu… Kaleci ve 9 taraftar gözaltına alındı

Altınova Belediyespor ile Gülbahçespor arasında oynanan maçın devre arasında çıkan olaylar maç sonuna da yansıdı. 3 taraftar hastaneye kaldırılırken, Gülbahçespor kalecisi Özkan ve 9 taraftar gözaltına alındı.

18 Kasım 2018 21:56

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’un 9. haftasında oynanan Altınova Belediyespor-Gülbahçespor karşılaşmasında iki takım taraftarı devre arasında ve maç bitiminde birbirine girdi. 3 taraftar hastanelik olurken, Gülbahçespor kalecisi Özkan'nın yanı sıra Bursa ekibinin 7, Altınova’nın ise 2 taraftarı gözaltına alındı.

18 Kasım 2018 Maçta kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti Zonguldak 1'inci Amatör Ligi Ereğli grubu takımlarından Gülüç Belediyespor'un futbolcusu Miraç Bekdaş, Eleşlerspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından diğer futbolcular, amatör maçlarda yaşanan sağlık ekibi ihmaline tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hersekzade Ahmetpaşa Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısını konuk Bursa ekibi 1-0 önde kapattı. Takımlar soyunma odasına giderken, Gülbahçespor kalecisi Özkan Altınova taraftarına yönelik sportmenlik dışı harekette bulundu. Bu olayın ardından iki takım taraftarı tribün dışında kavga etti. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı emniyet güçleri güçlükle önledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı geç başlarken, Gülbahçespor maçı 4-1 kazandı. Bursa ekibi soyunma odasına gittiği esnada olaylar bir kez daha patlak verdi.

Emniyet kuvvetleri çıkan olayların ardından Gülbahçespor kalecisi Özkan’ı ve 7 taraftarı ve Altınova Belediyespor taraftarı olan 2 kişiyi göz altına aldı. Bursa ekibi ise güvenlik güçlerinin eşliğinde Yalova'dan ayrıldı.

Son güncelleme 22:19 | 18 Kasım 2018
Altınova Belediyespor Gülbahçespor Spor Toto Bölgesel Amatör Lig
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