Nerede yanlış yaptık?

Türk futbolu her yönüyle tel tel dökülüyor. Milli Takım'ın en azından bu maçı alıp B Ligi'nde devam edip düşmemesi en büyük umudumuzdu. Beklenen mücadeleyi ve coşkuyu yakalayamayınca sahadan mağlup ayrıldık. Yıllardır söylerim, eğer doğru bir spor politikası oluşturamazsanız başarıyı yakalamak tamamen tesadüflere kalır. Avrupa Ligi'nde oynayan takımlarımızın durumu ve ligdeki mücadele zaten ortada. Futbolumuz her gün geriye gidiyor. Hakemler desen ‘VAR' sistemi gelmiş olmasına rağmen son derece kötü bir sezon geçiriyorlar. Bütün bunlar TFF'nin ne kadar başarısız olduğunu gösterir.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında rakip kaleye yoğun bir baskı uyguladık. Fakat İsveç oyunda dengeyi buldu. Hakan Çalhanoğlu, penaltıdan daha rahat gol atabileceği bir pozisyonu değerlendiremedi. Sonrasında Cengiz Ünder'in kaleyi zorladığı pozisyonlar oldu fakat o da yeterli olmadı. Böylece sonuca gidemedik. Milli Takım genelde genç oyunculardan kurulu. Bir arada çok maç oynama tecrübesi olmayan oyuncular var. Kalede Sinan Bolat, Milli Takım kalesinde güven vermiyor. Maçın başında çok rahat bir hava pozisyonunda topu elinden kaçırdı. Savunmada biraz Çağlar etkili oldu. Yunus Mallı gelecekte iyi işler yapacaktır.

Hakemin maçtaki penaltı kararına bakacak olursak, doğru ve yerindeydi. Onun dışında da hakeme pek iş düşmedi. Pozisyonda Okay kötü ve yersiz bir müdahalede bulundu. Konya'daki taraftar mükemmeldi. Tüm bunlara rağmen Milli Takımımız kötü bir sonuçla ayrıldı. Artık federasyonun oturup nerede yanlış yaptığını düşünmesi lazım… Bugünden tezi yok yetkililer, bir an önce futbolu gelecekte nasıl kalkındırabileceklerini düşünmelidir aksi takdirde geriye gidişimiz ne yazık ki, devam edecek.

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